Innamorata e raggirata? Assolto il giovane avellinese per truffa sentimentale (Di sabato 26 ottobre 2024) Un 25enne residente in provincia di Avellino, nel novembre del 2022, iniziò una frequentazione con una donna di 44 anni, conosciuta sulla piattaforma Facebook. Durante la frequentazione durata circa 8 mesi, il 25enne chiese alla signora un prestito di 8 mila euro, con la promessa di restituire il Avellinotoday.it - Innamorata e raggirata? Assolto il giovane avellinese per truffa sentimentale Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un 25enne residente in provincia di Avellino, nel novembre del 2022, iniziò una frequentazione con una donna di 44 anni, conosciuta sulla piattaforma Facebook. Durante la frequentazione durata circa 8 mesi, il 25enne chiese alla signora un prestito di 8 mila euro, con la promessa di restituire il

