Inchiesta banche dati, indagati Pazzali e la sua agenzia di spionaggio (Di sabato 26 ottobre 2024) Indagine della procura di Milano per accessi illegali alle banche dati sensibili dello Stato. indagati Del Vecchio jr e Matteo Arpe. Nel mirino industriali, giornalisti e personaggi pubblici Ilgiornale.it - Inchiesta banche dati, indagati Pazzali e la sua agenzia di spionaggio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Indagine della procura di Milano per accessi illegali allesensibili dello Stato.Del Vecchio jr e Matteo Arpe. Nel mirino industriali, giornalisti e personaggi pubblici

