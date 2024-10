Incendio in un condominio a Monza: evacuati i residenti dei piani superiori (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Incendio ha avuto luogo in un appartamento al primo piano di un condominio situato in via Carlo Montanari a Monza, creando panico tra i residenti dei piani superiori, che si sono trovati bloccati a causa dell’intenso fumo. Le operazioni di soccorso, che hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco, sono state tempestive e hanno garantito la sicurezza dei condomini. L’Incendio e le sue cause Il rogo è scoppiato nella cucina di un’abitazione situata al primo piano di un condominio. Anche se le cause esatte dell’Incendio sono ancora in fase di accertamento, le prime indagini suggeriscono che potrebbe essere stato causato da un corto circuito o da un malfunzionamento degli elettrodomestici. Gaeta.it - Incendio in un condominio a Monza: evacuati i residenti dei piani superiori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha avuto luogo in un appartamento al primo piano di unsituato in via Carlo Montanari a, creando panico tra idei, che si sono trovati bloccati a causa dell’intenso fumo. Le operazioni di soccorso, che hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco, sono state tempestive e hanno garantito la sicurezza dei condomini. L’e le sue cause Il rogo è scoppiato nella cucina di un’abitazione situata al primo piano di un. Anche se le cause esatte dell’sono ancora in fase di accertamento, le prime indagini suggeriscono che potrebbe essere stato causato da un corto circuito o da un malfunzionamento degli elettrodomestici.

