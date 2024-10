In azione il cane antidroga Gina: a Borgo Mantovano individua due spacciatori (Di sabato 26 ottobre 2024) Gonzaga (Mantova), 16 ottobre 2024 – I carabinieri di Gonzaga assieme al fidato cane antidroga Gina sono entrati in azione venerdì sera 25 ottobre per un servizio di controllo straordinario del territorio a Borgo Mantovano, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona nonché in materia di sostanze stupefacenti assieme ai carabinieri del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (Bergamo). Nel corso del servizio i militari hanno segnalato due giovani stranieri alla Prefettura di Mantova, perché trovati in possesso di un grammo e mezzo di stupefacenti, e il secondo trovato in possesso di un involucro contenente residui di hascisc. Ilgiorno.it - In azione il cane antidroga Gina: a Borgo Mantovano individua due spacciatori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Gonzaga (Mantova), 16 ottobre 2024 – I carabinieri di Gonzaga assieme al fidatosono entrati invenerdì sera 25 ottobre per un servizio di controllo straordinario del territorio a, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona nonché in materia di sostanze stupefacenti assieme ai carabinieri del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (Bergamo). Nel corso del servizio i militari hanno segnalato due giovani stranieri alla Prefettura di Mantova, perché trovati in possesso di un grammo e mezzo di stupefacenti, e il secondo trovato in possesso di un involucro contenente residui di hascisc.

