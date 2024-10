Il Genoa ha deciso, acquisterà Mario Balotelli: manca solo l'annuncio ufficiale (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Genoa ha rotto gli indugi e dopo una lunga valutazione ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli . La scelta è conseguenza dei gravi infortuni che hanno colpito tre attaccanti. manca solo l’ufficialità da parte della società, ma l’arrivo dell’ex attaccante della Nazionale è confermato da ambienti vicini alla dirigenza. Feedpress.me - Il Genoa ha deciso, acquisterà Mario Balotelli: manca solo l'annuncio ufficiale Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilha rotto gli indugi e dopo una lunga valutazione hadi ingaggiare. La scelta è conseguenza dei gravi infortuni che hanno colpito tre attaccanti.l’ufficialità da parte della società, ma l’arrivo dell’ex attaccante della Nazionale è confermato da ambienti vicini alla dirigenza.

