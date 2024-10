Il cinema non è un semplice riempitivo di ‘ore buche’, ma strumento potente di didattica. L’esperto: “Stimola la curiosità e il pensiero critico degli studenti” (Di sabato 26 ottobre 2024) Marcel Proust scriveva: "Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi". La frase, a distanza di quasi un secolo, risuona con sorprendente attualità, descrivendo perfettamente il potere del cinema. L'articolo Il cinema non è un semplice riempitivo di ‘ore buche’, ma strumento potente di didattica. L’esperto: “Stimola la curiosità e il pensiero critico degli studenti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Marcel Proust scriveva: "Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi". La frase, a distanza di quasi un secolo, risuona con sorprendente attualità, descrivendo perfettamente il potere del. L'articolo Ilnon è undi, madi: “lae il” .

