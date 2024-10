Highlights Serie A | Napoli-Lecce 1-0: Di Lorenzo, buona la seconda (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli-Lecce, partita delle 15 del sabato, è finita 1-0 a favore della squadra di Antonio Conte. In gol il capitano Giovanni Di Lorenzo. Di seguito gol e Highlights della partita. DI MISURA – Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, con un gol di Di Lorenzo, annullato dal VAR, la squadra di Antonio Conte ha saputo mantenere il controllo del gioco. Contro un Lecce ben organizzato in difesa, guidato da Gotti, i salentini cercato di sfruttare le poche occasioni concesse dal Napoli per colpire in contropiede, ma senza successo. La solidità difensiva dei partenopei ha impedito qualsiasi tentativo concreto da parte del Lecce, che ha terminato la partita senza riuscire a trovare la via del gol. La partita si è sbloccata al 73? minuto grazie a un’azione di calcio d’angolo. Su un primo tentativo, il portiere Falcone ha respinto un colpo di testa di McTominay. Inter-news.it - Highlights Serie A | Napoli-Lecce 1-0: Di Lorenzo, buona la seconda Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024), partita delle 15 del sabato, è finita 1-0 a favore della squadra di Antonio Conte. In gol il capitano Giovanni Di. Di seguito gol edella partita. DI MISURA – Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, con un gol di Di, annullato dal VAR, la squadra di Antonio Conte ha saputo mantenere il controllo del gioco. Contro unben organizzato in difesa, guidato da Gotti, i salentini cercato di sfruttare le poche occasioni concesse dalper colpire in contropiede, ma senza successo. La solidità difensiva dei partenopei ha impedito qualsiasi tentativo concreto da parte del, che ha terminato la partita senza riuscire a trovare la via del gol. La partita si è sbloccata al 73? minuto grazie a un’azione di calcio d’angolo. Su un primo tentativo, il portiere Falcone ha respinto un colpo di testa di McTominay.

