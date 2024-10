GiustiziaTajani Siamo contro la politicizzazione della magistratura

Giustizia,Tajani “Siamo contro la politicizzazione della magistratura” (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Noi Siamo contro i giudici nominati dall’esecutivo, Siamo per rimanere nel nostro ambito. La separazione delle carriere è un’altra cosa: noi Siamo contro la politicizzazione della magistratura.”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una kermesse di Forza Italia che si tiene oggi e domani a Palermo. xd6/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Giustizia,Tajani “Siamo contro la politicizzazione della magistratura” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Noii giudici nominati dall’esecutivo,per rimanere nel nostro ambito. La separazione delle carriere è un’altra cosa: noila.”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una kermesse di Forza Italia che si tiene oggi e domani a Palermo. xd6/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Lotito : “Flaminio? Siamo nei tempi previsti - a metà novembre nuovo incontro” - Per il progetto Flaminio “siamo nei tempi previsti, ci incontreremo entro metà novembre con l’amministrazione comunale per approcciare a uno studio di prefattibilità e poi valuteremo il da farsi. Le proposte fatte da noi riportano in auge una ... (Sportface.it)

Liguria : Fratoianni a Meloni - 'siamo contro? Sì - siamo contro questa destra' - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "La destra, e anche poco fa Meloni, quando deve denigrarci usa sempre un paio di argomenti: noi siamo quelli del fare e voi state insieme perchè siete contro. Per me essere contro questa destra è un formidabile programma ... (Liberoquotidiano.it)

Studenti in corteo a Firenze : “Siamo contro la scuola-azienda” - Firenze, 25 ottobre 2024 – Sono scesi in piazza al grido di “Se non cambierà, lotta dura sarà” e “governo Meloni, governo dei padroni”. Un centinaio di studenti hanno partecipato questa mattina, 25 ottobre, al corteo che si è svolto in centro, da ... (Lanazione.it)

Le parole raccontano chi siamo - Incontro con Vera Gheno - Mercoledì 30 ottobre alle 20:45 alla Biblioteca comunale di Villorba la sociolinguista ed esperta del linguaggio di genere Vera Gheno sarà protagonista di un incontro dal titolo “Le parole raccontano chi siamo”. Ingresso libero. L’appuntamento ... (Trevisotoday.it)