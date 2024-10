Gira in auto con dei coltelli da cucina nel portaoggetti: 48enne fermato e denunciato (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo hanno fermato per un controllo, ma notando il suo nervosismo hanno deciso di procedere con una perquisizione trovando nel portaoggetti della portiera diversi coltelli da cucina. La scoperta è stata fatta dagli agenti del reparto prevenzione crimine con il 48enne a bordo del mezzo fermato in Ilpescara.it - Gira in auto con dei coltelli da cucina nel portaoggetti: 48enne fermato e denunciato Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lo hannoper un controllo, ma notando il suo nervosismo hanno deciso di procedere con una perquisizione trovando neldella portiera diversida. La scoperta è stata fatta dagli agenti del reparto prevenzione crimine con ila bordo del mezzoin

