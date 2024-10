Georgia, urne chiuse e guerre degli exit poll: a Tbilisi è caos (Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiudono le urne in Georgia e alle prime battute tutti, di fronte agli exit poll, cantano vittoria. Lo fa il partito di governo Sogno Georgiano, che citando un exit poll favorevole rivendica il 56% delle preferenze; lo fa l’opposizione del Movimento Nazionale Unito dell’ex presidente Mikheil Saakashvili, che sommata sottolinea, citando altri dati sui Georgia, urne chiuse e guerre degli exit poll: a Tbilisi è caos InsideOver. It.insideover.com - Georgia, urne chiuse e guerre degli exit poll: a Tbilisi è caos Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiudono leine alle prime battute tutti, di fronte agli, cantano vittoria. Lo fa il partito di governo Sognono, che citando unfavorevole rivendica il 56% delle preferenze; lo fa l’opposizione del Movimento Nazionale Unito dell’ex presidente Mikheil Saakashvili, che sommata sottolinea, citando altri dati sui: aInsideOver.

