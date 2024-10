Gender gap, la svolta di Milano con le rettrici: “Lo studio rende protagoniste” (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano - Non è una moda, né una congiuntura. Né una questione di “quote rosa“. Ma che il dato sia “storico” lo sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, incontrando le rettrici di Milano insieme agli studenti del liceo Tenca, dell’Istituto Oriani Mazzini e della e della Consulta provinciale degli studenti: ci sono Giovanna Iannantuoni di Bicocca (prima presidente Crui), Donatella Sciuto del Politecnico, Marina Brambilla della Statale ed Elena Beccalli della Cattolica a rispondere alle loro domande, nella sala dell’Orologio. E dal primo novembre ci sarà anche Valentina Garavaglia a guidare la Iulm: cinque donne al vertice degli otto atenei. Si riparte da qui - e dalle nuove generazioni - per inquadrare i divari ancora da superare. Ilgiorno.it - Gender gap, la svolta di Milano con le rettrici: “Lo studio rende protagoniste” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)- Non è una moda, né una congiuntura. Né una questione di “quote rosa“. Ma che il dato sia “storico” lo sottolinea il sindaco Giuseppe Sala, incontrando lediinsieme agli studenti del liceo Tenca, dell’Istituto Oriani Mazzini e della e della Consulta provinciale degli studenti: ci sono Giovanna Iannantuoni di Bicocca (prima presidente Crui), Donatella Sciuto del Politecnico, Marina Brambilla della Statale ed Elena Beccalli della Cattolica a rispondere alle loro domande, nella sala dell’Orologio. E dal primo novembre ci sarà anche Valentina Garavaglia a guidare la Iulm: cinque donne al vertice degli otto atenei. Si riparte da qui - e dalle nuove generazioni - per inquadrare i divari ancora da superare.

