Frittata leggera al prezzemolo Per realizzarla alla perfezione lavorare le uova in una ciotola con il formaggio, ottnenendo una pastella spumosa e soffice che in cottura si trasformerà in un piccolo capolavoro di gastronomia casalinga. Perfetta da sola, accompagnata da un'insalata di stazione, o come aperitivo sfizioso, piacerà a grandi e piccini. Profumata, aromatica e sfiziosa, è deliziosa calda, tiepida o fredda. Se non sparisce alla velocità della luce, possiamo conservarla per un massimo di 3 giorni in frigorifero, protetta dalla pellicola alimentare. Frittata leggera al prezzemolo: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 6 uova 80 gr di parmigiano olio extravergine di oliva 1 ciuffetto di prezzemolo tritato sale e pepe Con queste dosi otterremo 4 porzioni.

