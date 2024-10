Forum produttore della trasmissione a processo per molestie dopo la denuncia di una giornalista

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Unatrentenne impiegata in Mediaset hato persessuali un notostorica. L’episodio sarebbe avvenuto durante un colloquio di lavoro, in un momento in cui i due si trovavano da soli. Secondo la ricostruzione, inizialmente l’uomo avrebbe iniziato con complimenti professionali come “Sei brava”, “farai carriera” e “lavori molto bene”, come riferito da Fanpage. Successivamente, però, avrebbe oltrepassato i limiti, cercando di baciarla e tentando un contatto fisico più intimo. La giovane, pur visibilmente scossa, è riuscita a sottrarsi e, subito, ha sporto. Il caso è ora approdato in tribunale: ilè stato rinviato a giudizio dalla quinta sezione del tribunale di Roma, su decisione del giudice, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Stefano Pizza.