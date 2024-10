Formazioni ufficiali Manchester City-Southampton: Premier League 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali della partita tra Manchester City e Southampton. La partita è in programma per la giornata di sabato 26 ottobre. Di seguito gli undici giocatori scelti da ciascuna panchina per scendere in campo sin dal primo minuto. Manchester City: in attesa Southampton: in attesa Formazioni ufficiali Manchester City-Southampton: Premier League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ledella partita tra. La partita è in programma per la giornata di sabato 26 ottobre. Di seguito gli undici giocatori scelti da ciascuna panchina per scendere in campo sin dal primo minuto.: in attesa: in attesaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elvesberg-Amburgo (sabato 26 ottobre 2024 ore 13 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Con due vittorie di fila tra prima e dopo la sosta per le nazionali, l’Amburgo si è portato al terzo posto in classifica e ora insegue da vicino le prime due. I Rothosen proveranno certamente a vincere ancora anche se non è scontato che riusciranno ... (Infobetting.com)

Defensa Y Justicia-River Plate (sabato 26 ottobre 2024 ore 02 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Al Estadio Norberto Tomaghello di Florencio Varela per la Diciannovesima Giornata della Liga Profesional, il River Plate ormai tagliato fuori dal successo finale, fa visita ai padroni di casa del Defensa y Justicia, mestamente in penultima ... (Infobetting.com)

Ternana-Rimini (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Abate recupera Aloi e Tito - diverse assenze per Buscè - Il pareggio nello scontro diretto contro la Torres rappresenta una frenata per la Ternana di Abate, che è adesso 2 punti dietro al Pescara con una gara in più: l’anticipo dell’undicesimo turno di Serie C girone B vede le fere di Abate opposti ... (Infobetting.com)

Spezia-Bari (venerdì 25 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Longo perde anche Sgarbi - Ancora una volta è il Bari di Longo ad aprire la giornata di Serie B e la sfida odierna vede i galletti impegnati sul campo dello Spezia di D’Angelo. Gli aquilotti hanno trovato nel tecnico ex Pisa un allenatore in grado di ricompattare l’ambiente ... (Infobetting.com)