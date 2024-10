Follia al meeting aggrediti consigliere comunale e presidente del Consiglio

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Momenti dia margine di un convegno che si è tenuto giovedì scorso. Durante unorganizzato dal Comune di Supersano, infatti, un 48enne ha aggredito ilTelemaco Melcore e ildel, Luigi Cocco, che è anche agente di polizia. L’episodio è avvenuto in un auditorium gremito di persone, e le ragioni dell’aggressione restano poco chiare. Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine e in affidamento ai servizi sociali, ha iniziato con violenti insulti per poi passare all’aggressione fisica.a Supersano, intervento dei carabinieri L’aggressore si è scagliato principalmente contro Cocco, che ha riportato ferite con prognosi di 10 giorni. L’intervento dei carabinieri ha posto fine all’aggressione e agli attimi di, e l’uomo è stato condotto in caserma e denunciato per lesioni aggravate.