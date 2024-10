Firenze, la strategia della prefetta: “Agire sui reati di strada. Occupazioni, già 27 sgomberi” (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – prefetta Francesca Ferrandino, la classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità assegna a Firenze un poco lusinghiero terzo posto dopo Milano e Roma, colpiscono le rapine in strada. Qual è la situazione dal suo osservatorio? “La classifica ci induce a riflettere, ma lo facciamo ogni giorno. La maggior parte dei reati riguardano la microcriminalità: in questi due anni c’è stato un aumento dei furti, spaccate comprese, e una diminuzione delle rapine, anche se è un reato che continua a tenerci allerta e rispetto al quale non si può pensare di ragionare solo in termini numerici: la singola collanina d’oro strappata a un passante crea uno choc importante. Ma è necessario aggiungere che quando parliamo di sicurezza ci troviamo a ragionare di una città di oltre 300mila abitanti, più i pendolari, 33mila studenti fuori sede e 12 milioni di turisti l’anno”. Lanazione.it - Firenze, la strategia della prefetta: “Agire sui reati di strada. Occupazioni, già 27 sgomberi” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 –Francesca Ferrandino, la classifica del Sole 24 Ore sulla criminalità assegna aun poco lusinghiero terzo posto dopo Milano e Roma, colpiscono le rapine in. Qual è la situazione dal suo osservatorio? “La classifica ci induce a riflettere, ma lo facciamo ogni giorno. La maggior parte deiriguardano la microcriminalità: in questi due anni c’è stato un aumento dei furti, spaccate comprese, e una diminuzione delle rapine, anche se è un reato che continua a tenerci allerta e rispetto al quale non si può pensare di ragionare solo in termini numerici: la singola collanina d’oro strappata a un passante crea uno choc importante. Ma è necessario aggiungere che quando parliamo di sicurezza ci troviamo a ragionare di una città di oltre 300mila abitanti, più i pendolari, 33mila studenti fuori sede e 12 milioni di turisti l’anno”.

