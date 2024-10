Ecco cosa fanno assieme Italia e Canada per le sfide globali dell’IA (Di sabato 26 ottobre 2024) Italia e Canada hanno annunciato ieri la nascita di un gruppo consultivo congiunto sull’Intelligenza artificiale, un passo avanti nella cooperazione tra i due Paesi nel campo della scienza, tecnologia e innovazione e inserisce nella roadmap per la cooperazione rafforzata annunciato dai capi di governo, Giorgia Meloni e Justin Trudeau, durante il vertice G7 in Puglia a giugno. Questa collaborazione si rifletterà anche sul G7: l’Italia, presidente di turno, ha tenuto alto in agenda il tema, ereditando il cosiddetto Processo di Hiroshima dalla presidenza giapponese del 2023, e si appresta a passare il testimone proprio al Canada per il 2025. Il gruppo sarà co-presieduto da Mona Nemer, capo consulente scientifico del Canada, e Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Formiche.net - Ecco cosa fanno assieme Italia e Canada per le sfide globali dell’IA Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 26 ottobre 2024)hanno annunciato ieri la nascita di un gruppo consultivo congiunto sull’Intelligenza artificiale, un passo avanti nella cooperazione tra i due Paesi nel campo della scienza, tecnologia e innovazione e inserisce nella roadmap per la cooperazione rafforzata annunciato dai capi di governo, Giorgia Meloni e Justin Trudeau, durante il vertice G7 in Puglia a giugno. Questa collaborazione si rifletterà anche sul G7: l’, presidente di turno, ha tenuto alto in agenda il tema, ereditando il cosiddetto Processo di Hiroshima dalla presidenza giapponese del 2023, e si appresta a passare il testimone proprio alper il 2025. Il gruppo sarà co-presieduto da Mona Nemer, capo consulente scientifico del, e Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimbo muore di rabbia in Canada dopo essere stato morso da un pipistrello : era entrato nella sua cameretta - Il minore è stato portato subito in ospedale ma non è stato possibile salvarlo. La malattia può provocare gravi danni al cervello e causa quasi sempre la morte una volta che i sintomi sono apparsi.Continua a leggere (Fanpage.it)

Ancora fuoco nella pineta di Bagnara. Canadair in azione - Non c'è pace per la pineta di Bagnara tra i comuni di Monte San Giovanni Campano e Castelliri. Anche oggi pomeriggio è ripartito l'incendio che dalla giornata di ieri sta devastando un'intera zona di diversi ettari. Sul posto diverse squadre ... (Frosinonetoday.it)

Incendio sulle Apuane : famiglie di turisti evacuate nella notte a Corogno. Canadair in azione - E' divampato nella notte, tra il 14 ed il 15 agosto 2024, un nuovo incendio sulle Alpi Apuane, nel territorio di Camaiore. I vigili del fuoco di Viareggio hanno raggiunto ed evacuato case, a scopo precauzionale, nel piccolo borgo di ... (Firenzepost.it)

Gli incendi in Canada del 2023 hanno emesso 2 miliardi di tonnellate di CO2 : è un problema enorme - Nel nuovo rapporto “State of Wildfires 2023–2024” gli scienziati hanno determinato che i catastrofici incendi dello scorso anno in Canada hanno liberato in atmosfera un quantità mostruosa di gas a effetto serra, paragonabile alla CO2 emessa in 10 ... (Fanpage.it)