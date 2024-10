Calciomercato.it - DIRETTA | Inter-Juventus, Thiago Motta: “Ecco cosa fare. Loro favoriti col Napoli” LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa dialla vigilia di, sfida di San Siro, valevole per la nona giornata di Serie A E’ giornata di vigilia per ladi. I bianconeri, reduci dal ko in Champions League contro lo Stoccarda, proveranno a rialzare la testa in uno dei match più attesi della stagione, quello contro l’, la conferenza di: seguila(LaPresse) – Calciomercato.itI torinesi sono così attesi a San Siro, per sfidare i campioni d’Italia in carica. Il tecnico della Juve in conferenza stampa presenta Juve-. Seguile parole dicon Calciomercato.it: “C’è sempre voglia di andare in campo. Siamo determinati, sarà sempre la stessa storia. Dobbiamo essere determinati perquello che sappiamo”.