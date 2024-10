Ilfattoquotidiano.it - Da Palermo a Milano, 80mila in piazza contro la guerra. “Guerrafondai” e foto insanguinate per Meloni, Crosetto, Schlein e Bonelli

(Di sabato 26 ottobre 2024) La pioggia non ha scoraggiato le persone che ae Torino hanno manifestato per chiedere la fine delle guerre, unendosi alle altre città dove hanno sfilato i cortei: Bari, Cagliari egià dal mattino e poi nel pomeriggio a Roma e Firenze. “In totale oggi sono scese inper fermare lae costruire la Pace oltre 80.000 persone”, ha comunicato la Rete Pace e Disarmo. E nella Capitale, alla manifestazione promossa da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci, sostenuta da oltre 350 organizzazioni della società civile, a scendere insono state oltre 20mila persone. Tra le bandiere della pace, anche quelle dell’Anpi e della Cgil.