Corteo per la pace, striscione “Nato assassina” (Di sabato 26 ottobre 2024) Immagini di Meloni, Crosetto, Bonelli e Schlein con le mani sporche di sangue e la scritta Guerrafondai sono apparse durante la manifestazione Imolaoggi.it - Corteo per la pace, striscione “Nato assassina” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Immagini di Meloni, Crosetto, Bonelli e Schlein con le mani sporche di sangue e la scritta Guerrafondai sono apparse durante la manifestazione

Un migliaio di persone al corteo per la pace : "Fermiamo le guerre" - "No alle guerre, sì alla pace". Un migliaio di manifestanti ha gridato questo e altri slogan in occasione della giornata di mobilitazione nazionale organizzata ache in altre sei città italiane (Milano, Firenze, Roma, Bari, Cagliari e Torino). Il ... (Palermotoday.it)

La pioggia non ferma il corteo per la pace a Milano - Circa 4mila persone hanno fatto un corteo a Milano per chiedere la pace nel mondo. I manifestanti hanno sfilato sotto la pioggia che ha bagnato la città per tutto il pomeriggio. Il corteo è partito sotto la pioggia dall'Arco della Pace ed è ... (Milanotoday.it)

Corteo per la pace a Milano - un migliaio sotto la pioggia - “Fuori l’Italia dalla guerra, stop al genocidio“. Recita così lo striscione in testa al corteo riunito nella piazza davanti alla Stazione Centrale di Milano, piazza Duca d’Aosta, per la manifestazione per la pace promossa a livello nazionale dalle ... (Lapresse.it)

A Firenze la marcia della pace : il corteo attraversa la città - “Fermiamo le guerre ora” - Firenze, 26 ottobre 2024 – Partita da piazza Santa Maria Novella a Firenze la manifestazione per la pace: in corteo alcune migliaia di persone che percorreranno le via del centro fino a Santa Croce. In piazza molte bandiere della pace, ma anche i ... (Lanazione.it)