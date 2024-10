Cortei per la pace in Italia: oltre 80mila cittadini in marcia per disarmo e giustizia sociale (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un clima di crescente preoccupazione per le tensioni internazionali e il deterioramento della situazione sociale, si sono svolte in tutta Italia manifestazioni per la pace. Da Bari a Cagliari, passando per Palermo, Roma, Firenze, Milano e Torino, decine di migliaia di cittadini hanno partecipato a Cortei volti a chiedere un futuro di disarmo, giustizia sociale e climatica. Gli organizzatori stimano una partecipazione di oltre 80mila persone che, con il loro grido di unitĂ , hanno reso chiare le loro richieste alle istituzioni. Le manifestazioni si diffondono tra le cittĂ Italiane I Cortei per la pace hanno trovato spazio in molteplici cittĂ Italiane, coinvolgendo una variegata composizione sociale. Gaeta.it - Cortei per la pace in Italia: oltre 80mila cittadini in marcia per disarmo e giustizia sociale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un clima di crescente preoccupazione per le tensioni internazionali e il deterioramento della situazione, si sono svolte in tuttamanifestazioni per la. Da Bari a Cagliari, passando per Palermo, Roma, Firenze, Milano e Torino, decine di migliaia dihanno partecipato avolti a chiedere un futuro die climatica. Gli organizzatori stimano una partecipazione dipersone che, con il loro grido di unitĂ , hanno reso chiare le loro richieste alle istituzioni. Le manifestazioni si diffondono tra le cittĂne Iper lahanno trovato spazio in molteplici cittĂne, coinvolgendo una variegata composizione

