Charles Leclerc ammette: “Non un inizio ideale in Messico, ma buone le sensazioni con la macchina” (Di sabato 26 ottobre 2024) Un primo giorno particolare a Città del Messico, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Pista molto scivolosa e tanti errori. Tra questi, c’è stato il crash nella FP2 del britannico George Russell, a causare una bandiera rossa in un turno di 90? per consentire ai piloti di provare le gomme Pirelli del 2025. Ssospensione che ha cambiato la tabella di marcia dei team. Questo handicap ha inciso sul lavoro di Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, non aveva girato nella prima sessione per lasciare il suo sedile al terzo pilota della Rossa, Ollie Bearman. Il giovane britannico è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente. Quest’ultimo è stato urtato da un poco attento Alexander Albon con la Williams, causando danni rilevanti alla parte anteriore della SF-24. Oasport.it - Charles Leclerc ammette: “Non un inizio ideale in Messico, ma buone le sensazioni con la macchina” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un primo giorno particolare a Città del, sede del 20° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Pista molto scivolosa e tanti errori. Tra questi, c’è stato il crash nella FP2 del britannico George Russell, a causare una bandiera rossa in un turno di 90? per consentire ai piloti di provare le gomme Pirelli del 2025. Ssospensione che ha cambiato la tabella di marcia dei team. Questo handicap ha inciso sul lavoro di. Il monegasco, infatti, non aveva girato nella prima sessione per lasciare il suo sedile al terzo pilota della Rossa, Ollie Bearman. Il giovane britannico è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente. Quest’ultimo è stato urtato da un poco attento Alexander Albon con la Williams, causando danni rilevanti alla parte anteriore della SF-24.

