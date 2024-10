Cerimonia Pallone d’Oro 2024 in tv | data canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Manca sempre meno alladel: eccotv ee tutte le informazioni per seguirla. La location è sempre lo splendido Théâtre du Châtelet di Parigi, che per una serata avrà tutti gli occhi del mondo del calcio puntati addosso. Il premio più ambito è ovviamente quello di miglior giocatore, con Vinicius Junior favorito su Rodri e Carvajal, ma i riconoscimenti assegnati nel corso della serata saranno molteplici: dalla miglior giocatrice al miglior portiere, passando per il miglior Under 21. Laè in programma lunedì 28 ottobre a partire dalle ore 18:45 e sarà visibile in, gratis e in esclusiva, su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.in tv:SportFace.