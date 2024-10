Gaeta.it - Cerimonia di consegna diplomi a Bolzano: 318 laureati festeggiano un traguardo importante

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una giornata di festa e orgoglio ha caratterizzato il pomeriggio di oggi all’Aula Magna della Libera Università di, dove si è svolta ladideia ben 318e laureate. Questo evento segna unper gli studenti che hanno completato il loro percorso accademico nelle Facoltà di Economia, Scienze Agrarie, Ambientali e Alimentari, Design e Arti e Ingegneria. Il Rettore Alex Weissensteiner ha avuto l’onore di conferire i, affiancato dal sindaco di, Renzo Caramaschi, in qualità di ospite d’onore, rendendo la giornata ancor più significativa. Un discorso carico di emozione e speranza Il Rettore Weissensteiner ha preso la parola con un discorso carico di emozione, rivolgendosi non solo agli ex-studenti ma anche a familiari, amici e docenti presenti in sala.