Ilrestodelcarlino.it - Bologna, più controlli in piazza XX Settembre: sequestri di droga e un’espulsione

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Sono 132 le persone identificate dalla polizia soltanto nella giornata di ieri, traXX, galleria 2 Agosto e Montagnola. Zona che è stata teatro dell’omicidio di un 26enne ivoriano un mese esatto fa.serrati che hanno portato al sequestro di diversi grammi die all’accompagnamento di un pluripregiudicato, che qualche giorno fa aveva minacciato un barista col coltello, al Cpr di Bari. Nel primo pomeriggio di ieri, alle 14,30, gli agenti del reparto Prevenzione crimine hanno trovato lungo la recinzione che delimita i lavori per il tram tra via Indipendenza e la Montagnola, un pacchetto di sigarette "Camel" con dentro 56,93 grammi di hashish e quattro involucri di cocaina per 1,53 grammi.