Bergamo | uccisa a coltellate nella notte Arrestato vicino di casa

E' finito in carcere un 19enne di origini indiane, accusato dell'omicidio di Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni uccisa nella notte di oggi, 26 ottobre 2024, nella sua abitazione a Costa Volpino, in provincia di Bergamo

Orrore a Bergamo - 18enne uccisa a coltellate in casa. Esclusa la rapina - si cerca nella cerchia degli amici - Omicidio choc a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove la 18enne Sara Centelleghe che tra qualche giorno avrebbe compiuto 19 anni è stata ritrovata uccisa a coltellate nel suo appartamento in via Nazionale. Il suo corpo è stato ritrovato ... (Dayitalianews.com)

Choc a Bergamo - 19enne uccisa a coltellate nella notte. Indagini in corso - Sulla vittima sono stati rinvenute diverse ferite da taglio. Al momento gli inquirenti si stanno concentrando sulla famiglia della ragazza (Ilgiornale.it)

