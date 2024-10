Beffa Primavera, il Monza pareggia in rimonta su rigore (Di sabato 26 ottobre 2024) CESENA 2 Monza 2 CESENA (3-4-1-2): Veliaj, Dolce, Valentini, Gallea, Manetti, Arpino, Zamagni (25’ st Lontani), Ronchetti (36’ st Domeniconi), Castorri (16’ st Ghinelli), Coveri (36’ st Cavaliere), Perini (25’ st Tosku). All.: Campedelli. Monza (3-5-2): Ciardi, Crasta (39’ st Pedrazzini), Domanico, Azarovs (1’ st Bagnaschi), De Bonis, Colombo, Berretta, Diene (1’ st Troise), Lupinetti, Zanaboni (20’ st Buzi), Nene (35’ st Longhi). All.: Brevi. Arbitro: Milone di Taurianova. Reti: 5’ pt Castorri, 21’ st Coveri, 27’ st De Bonis, 32’ st Domanico su rig. Note: ammoniti Castorri, Azarovs, Domanico, Ciardi; angoli 11-3; recupero 3’ e 5’. Una vera Beffa: quando la prima vittoria interna della Primavera pareva cosa fatta, succede l’imprevedibile. Ilrestodelcarlino.it - Beffa Primavera, il Monza pareggia in rimonta su rigore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CESENA 22 CESENA (3-4-1-2): Veliaj, Dolce, Valentini, Gallea, Manetti, Arpino, Zamagni (25’ st Lontani), Ronchetti (36’ st Domeniconi), Castorri (16’ st Ghinelli), Coveri (36’ st Cavaliere), Perini (25’ st Tosku). All.: Campedelli.(3-5-2): Ciardi, Crasta (39’ st Pedrazzini), Domanico, Azarovs (1’ st Bagnaschi), De Bonis, Colombo, Berretta, Diene (1’ st Troise), Lupinetti, Zanaboni (20’ st Buzi), Nene (35’ st Longhi). All.: Brevi. Arbitro: Milone di Taurianova. Reti: 5’ pt Castorri, 21’ st Coveri, 27’ st De Bonis, 32’ st Domanico su rig. Note: ammoniti Castorri, Azarovs, Domanico, Ciardi; angoli 11-3; recupero 3’ e 5’. Una vera: quando la prima vittoria interna dellapareva cosa fatta, succede l’imprevedibile.

