Sport.quotidiano.net - Atalanta al Gewiss. Attenta Dea, il passato insegna. L’Hellas sa come fare lo sgambetto

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’cerca la terza vittoria consecutiva in campionato, stasera contro il Verona, dopo i due successi per 5-1 in casa contro il Genoa e per 2-0 a Venezia, con una serie aperta, includendo anche la Champions, di cinque risultati utili consecutivi nell’ultimo mese. AlStadium alle 20.45 arriva un Hellas partito bene ma inceppatosi con l’autunno, con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, reduce dal derby veneto vinto contro il Venezia e poi dal tracollo interno per 0-3 di lunedì sera contro il Monza. Sulla carta un incontro a senso unico per la Dea, che però da alcuni anni soffre le gare casalinghe contro gli scaligeri, vincitori con Juric e Tudor in panchina nel 2020 e 2022 ale lo scorso campionato, allenati da Baroni, in grado di rimontare nella ripresa dallo 0-2 al 2-2.