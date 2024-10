Atalanta 9 gol in 9 gare per Retegui | è il terzo italiano dopo Toni e Montella

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Inizio di stagione clamoroso da parte di Mateo, che ha impiegato pochissimo tempo per prendersi l’. Grazie al gol realizzato nel primo tempo contro il Verona,è diventato ilgiocatorea segnare almeno 9 gol nelle prime 9con un club in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria. A riportarlo è Opta, che ricorda come prima di lui ci siano riusciti soltanto Luca– con la Fiorentina nel 2005/06 (11) – e Vincenzo– con la Sampdoria nel 1996/97 (9)., 9 gol in 9per: è ilSportFace.