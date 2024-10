19enne uccisa in casa, sentito coetaneo (Di sabato 26 ottobre 2024) 15.15 Precedono le indagini sull'omicidio di Sara Centelleghe, la giovane di 19 anni uccisa nella notte a Costa Volpino nella Bergamasca. Un coetaneo della vittima, che abita in un palazzo vicino, è stato portato in caserma dove viene interrogato. "Non si può ancora parlare di fermo" affermano in Procura. Poco prima di essere uccisa Sara si trovava in casa con un'amica. Quest' ultima è scesa per andare a comprare bevande da un distributore automatico. Al suo ritorno ha trovato Sara accoltellata e morente. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 15.15 Precedono le indagini sull'omicidio di Sara Centelleghe, la giovane di 19 anninella notte a Costa Volpino nella Bergamasca. Undella vittima, che abita in un palazzo vicino, è stato portato in caserma dove viene interrogato. "Non si può ancora parlare di fermo" affermano in Procura. Poco prima di essereSara si trovava incon un'amica. Quest' ultima è scesa per andare a comprare bevande da un distributore automatico. Al suo ritorno ha trovato Sara accoltellata e morente.

