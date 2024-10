? LIVE! Atalanta-Verona 3-0: De Roon-Retegui-CDK, terribile tris in 14 minuti (Di sabato 26 ottobre 2024) Atalanta-Verona 3-0 Marcatori: 6? De Roon, 9? Retegui, 14? De Ketelaere Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappa, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Comi, Palestra, Bellanova, Pasalic, Steffanoni, Sulemana, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Kastanos, Livramento; Sarr. All. Zanetti. A disp. Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Verona 3-0: De Roon-Retegui-CDK, terribile tris in 14 minuti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)3-0 Marcatori: 6? De, 9?, 14? De Ketelaere(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappa, De, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere,, Lookman. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Comi, Palestra, Bellanova, Pasalic, Steffanoni, Sulemana, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Kastanos, Livramento; Sarr. All. Zanetti. A disp.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta-Verona LIVE 3-0 : De Roon-Retegui-De Ketelaere - 15' da urlo per la Dea - IL TABELLINO Atalanta-Verona 3-0 RETI: 5` De Roon, 9` Retegui, 13` De Ketelaere ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacos... (Calciomercato.com)

Atalanta - le pagelle di CM : apoteosi Retegui - factotum De Roon - Atalanta-Genoa 5-1 Carnesecchi 6: qualche rinvio dal fondo, una facile parata su Ekhator e l`amarezza per non essere riuscito a chiudere co... (Calciomercato.com)