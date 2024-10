Wsj, Musk tiene contatti regolari con Putin dal 2022 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elon Musk tiene contatti regolari con il presidente russo Vladimir Putin e altri funzionari del Cremlino dalla fine del 2022. Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali. Il fondatore e Ceo dell'azienda spaziale e di telecomunicazioni SpaceX e proprietario della piattaforma di social media X, si è schierato a favore dell'Ucraina all'inizio dell'invasione su larga scala nel 2022, donando i terminali di comunicazione Starlink che hanno aiutato notevolmente i difensori ucraini. Ma il suo punto di vista si è progressivamente spostato su posizioni filorusse nel corso della guerra, scrive il Wsj, e il miliardario ha impedito all'Ucraina di utilizzare i terminali Starlink per colpire la flotta russa lamentando di "perdere soldi" fornendo il servizio. Quotidiano.net - Wsj, Musk tiene contatti regolari con Putin dal 2022 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Eloncon il presidente russo Vladimire altri funzionari del Cremlino dalla fine del. Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali. Il fondatore e Ceo dell'azienda spaziale e di telecomunicazioni SpaceX e proprietario della piattaforma di social media X, si è schierato a favore dell'Ucraina all'inizio dell'invasione su larga scala nel, donando i terminali di comunicazione Starlink che hanno aiutato notevolmente i difensori ucraini. Ma il suo punto di vista si è progressivamente spostato su posizioni filorusse nel corso della guerra, scrive il Wsj, e il miliardario ha impedito all'Ucraina di utilizzare i terminali Starlink per colpire la flotta russa lamentando di "perdere soldi" fornendo il servizio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni USA 2024 - Musk lancia lotteria : in palio un milione di dollari al giorno per chi sostiene Trump - Dopo aver promesso 47 dollari per ogni firma alla petizione a favore di Trump negli stati chiave, Musk ha lanciato una vera e propria lotteria: ogni giorno un firmatario verrà estratto a sorte e vincerà la bellezza di un milione di dollari.Continua ... (Fanpage.it)

L’all in di Elon Musk per Donald Trump. Donerà 1 milione di dollari al giorno a chi sostiene la sua petizione – Il video - Non solo i 47 dollari. Elon Musk ha trovato un altro modo di usare la sua enorme fortuna per influenzare le prossime elezioni americane: donerà ogni giorno un milione di dollari a uno dei firmatari della sua petizione «in supporto della ... (Open.online)

Musk sostiene Trump. Quale futuro per Twitter - Firenze, 18 agosto 2024 - Ma Twitter, oggi noto come X, è diventata l’arma di distrazione di massa di Elon Musk per sostenere il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump? La domanda è legittima, visto quel che succede sul social media co-fondato da ... (Lanazione.it)