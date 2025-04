I Fantastici Quattro | Gli Inizi una sorpresa per i fan per il 4 4

Fantastici Quattro: Gli Inizi, una sorpresa per i fan per il 4/4

In occasione del 4 aprile (4/4), Marvel Studios ha diffuso un nuovo motion poster di I Fantastici Quattro: Gli Inizi in attesa di vedere il nuovo trailer che è stato mostrato al CinemaCon nei giorni scorsi.

Tutto quello che c'è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza.

