Lo sfratto di via Orfeo la vicesindaca | Nessuna autorizzazione per i lavori

autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul condominio di via Orfeo 27/a e 29”. Questa è la risposta della vicesindaca e delegata alla Casa, Emily Clancy, alla domanda del consigliere di Coalizione Civica Detjon Begaj sulla cessione del palazzo in via Orfeo alla Giotto srl da parte di Istituzione Asili Infantili. In una serie di raccomandate giunte ai conduttori, infatti, si intima di lasciare gli immobili a causa di una non precisata ristrutturazione da compiere, per la quale non è chiaro lo stato dell’iter, offrendo in cambio un immobile in via Agucchi ma senza illustrare le condizioni di stato degli appartamenti. Ilrestodelcarlino.it - Lo sfratto di via Orfeo, la vicesindaca: “Nessuna autorizzazione per i lavori” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 4 aprile 2025 – “Senza una precondizione specifica, siamo di fronte a una richiesta illegittima. Ad oggi non risulta al Comune alcuna richiesta diall’esecuzione didi manutenzione straordinaria sul condominio di via27/a e 29”. Questa è la risposta dellae delegata alla Casa, Emily Clancy, alla domanda del consigliere di Coalizione Civica Detjon Begaj sulla cessione del palazzo in viaalla Giotto srl da parte di Istituzione Asili Infantili. In una serie di raccomandate giunte ai conduttori, infatti, si intima di lasciare gli immobili a causa di una non precisata ristrutturazione da compiere, per la quale non è chiaro lo stato dell’iter, offrendo in cambio un immobile in via Agucchi ma senza illustrare le condizioni di stato degli appartamenti.

