Movieplayer.it - Ne vedremo delle belle, tutte contro Valeria Marini: nell'urna delle proteste le lamentele delle concorrenti

Leggi su Movieplayer.it

Carlo Conti ha introdottonovità per la terza puntata di Ne, in onda domani in prima serata su Rai Uno. Scopriamo quali. Domani sera andrà in onda la terza puntata di Ne, lo show di Rai Uno in cui le showgirl della tv a cavallo tra gli anni '90 e 2000 si sfidano a suon di balletti, canzoni e performance di vario genere. Almenoe intenzioni, perché nei fatti l'attenzione è tutta sulle dinamiche tra, caratterizzate dalla competitività e una malcelata sopportazione all'interno del cast. Non è un caso quindi, che unanovità introdotta da Carlo Conti per la terza puntata, vada proprio in questa direzione. L'per raccogliere leCome anticipato a La Vita in .