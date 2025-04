Il lancio operativo, inizialmente previsto per il 2023, è stato rinviato a causa della priorità concessa da ULA a due missioni della US Space Force. Dopo numerosi test approfonditi l'azienda è pronta a inviare la sua rete satellitare.

Amazon va in orbita: quando verrà lanciato il primo satellite.

Questa struttura colossale in orbita sarà usata per lanciare satelliti dallo spazio.

Amazon pronta a competere con Starlink: il 9 aprile lancia i satelliti, internet dallo spazio ai clienti entro fine anno.

Blue Origin di mr Amazon non va in orbita. Nuovo rinvio per il razzo spaziale.

Blue Origin porta nello spazio Katy Perry, la giornalista Gayle King e Lauren Sanchez, fidanzata di Bezos.

Torino va in orbita: ecco “Gateway”, sarà la casa degli astronauti.