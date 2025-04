Cos' è la Gold Card con il volto di Trump

Cos'è la 'gold card' con il volto di Trump: per 5 milioni di dollari dà diritto alla residenza negli Usa. Arriva la Trump Card che per 5 mln permette di diventare residenti Usa. Trump svela la «gold card» per i super ricchi (con il suo volto): permesso di soggiorno permanente negli Usa in vendita a 5 milioni. Trump presenta la Gold Card da $5 milioni: in vendita la residenza negli USA. Trump stampa la sua faccia sui “visti d’oro”, che costano 5 milioni di dollari:…. Trump svela la «gold card» per i super ricchi (con il suo volto): permesso di soggiorno permanente negli Usa in vendita a 5 milioni. Ne parlano su altre fonti

