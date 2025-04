Sport.quotidiano.net - Parma-Inter, Inzaghi col dubbio Lautaro: probabili e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 4 aprile 2025 – Un incrocio Scudetto sulla via Emilia. L’apre il calendario sabato 5 aprile al Tardini di, il Napoli lo chiuderà lunedì 7 aprile al Dall’Ara di Bologna. I nerazzurri, già in testa alla classifica, potrebbero mettere ulteriore pressione ai partenopei di Conte, ma con un pensiero latente verso il Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League, e verso gli acciaccati, con Dumfries ancora fuori e unnon al meglio della forma ma a disposizione. In più, ci sarà la squalifica di Barella edovrà fare adattamenti contro l’ex Chivu, che è a caccia di punti salvezza per i ducali invischiati nella lotta retrocessione. E’ il classico testa-coda di campionato. I nerazzurri comandano con 67 punti, più tre sul Napoli, mentre gli emiliani sarebbero attualmente salvi con la sedicesima posizione a 26 punti, ma il margine sulla zona retrocessione è di sole tre lunghezze e l’Empoli si gioca la vita contro il Cagliari.