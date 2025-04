Bergamonews.it - Bergamo, due ladri seriali alle farmacie arrestati dalla polizia

Leggi su Bergamonews.it

. Nel pomeriggio di giovedì 3 aprile ladi Stato ha arrestato due cittadini georgiani, rispettivamente dell’89 e del 91, responsabili di alcuni furti in diversedel centro cittadino.Terminato l’ultimo colpo, sono stati intercettati dagli agenti in servizio al piazzale Alpini, in via Angelo Maj e trovati in possesso di numerosi prodotti di lusso rubati nel corso della giornata in variedella città: la farmacia Camozzi, l’ultima in ordine temporale, la farmacia Sant’Anna e altre ancora in corso di accertamento.Si tratta di due soggetti con numerosi precedenti specifici in varie zone d’Italia. Il loro bersaglio lecon refurtive di prodotti di valore dai mille ai cinquemila euro. Sottoposta a sequestro l’auto utilizzata per i furti, parte della refurtiva è invece stata già riconsegnatainteressate.