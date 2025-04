Oasport.it - LIVE Bellucci-Griekspoor, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: giocatori in campo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin17:22 Azzurro che ha dato ottimi segnali nei primi due incontri sulla terra battuta in questa stagione. All’esordio ha battuto Kotov e ieri Herbert, sempre in due set e perdendo solo una volta la battuta!17:18 Darderi b. Kopriva 7-5, 6-2!intra pochi minuti!LADI COBOLLI-MISOLIC (3° MATCH DALLE 10.00)LADI DARDERI-KOPRIVA (NON PRIMA DELLE 14.30)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della sfida tra Mattiae Tallon, valida per i quarti di finale dell’ATP 250 di(MAR) che designerà il rivale della sfida tra Muller e Majchrzak.Azzurro che ha dato ottimi segnali nei primi due incontri sulla terra battuta in questa stagionemolto importante per lui, in cui ha fatto breccia nel tennis che conta.