Atp Marrakech Darderi batte Kopriva e approda in semifinale

Darderi approda alle semifinali del Grand Prix Hassan II, l'ATP 250 sulla terra battuta in corso a Marrakech, in Marocco (montepremi 596.035 euro). L'italo-argentino, n.57 Atp, nei quarti di finale ha battuto il ceco Vit Kopriva (numero 106 al mondo), contro cui aveva appena perso la finale del Challenger di Napoli, in due set per 7-5, 6-2. Stavolta l'epilogo è stato diverso dopo una partita combattuta, affrontata da Darderi con il piglio giusto per cancellare quella sconfitta.Alla quarta semifinale Atp in carriera Darderi affronterà sabato lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n. 51 al mondo e campione a Marrakech nel 2023. Tra i due non ci sono precedenti nel circuito maggiore, ma due confronti a livello Challenger (Siviglia 2021 e Gran Canaria 2022) entrambi vinti dal tennista iberico.

