Bari soccorritrice del 118 morta in un incidente | prete indagato per omissione di soccorso

Svolta nelle indagini sulla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, morta mercoledì 2 aprile in un incidente con la sua moto nel Barese. Indagato un sacerdote per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il prete, a bordo di un'auto, avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato. Soccorritrice del 118 in servizio alla.

