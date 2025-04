Fabiana uccisa a 32 anni da un pirata della strada identificato | la scoperta choc della polizia

stradale sulla Statale 172, nel tratto tra Turi e Putignano, in provincia di Bari. A perdere la vita è stata Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118, travolta mentre era in sella alla sua moto, una Suzuki SV 650. Per la sua morte è attualmente indagato un sacerdote del territorio, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato proprio il prete alla guida dell’auto che ha impattato con la moto di Fabiana, per poi allontanarsi senza prestare aiuto. L’uomo è stato già interrogato dal pubblico ministero, ma la sua versione dovrà ora essere verificata alla luce delle prove raccolte, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’incidente. Leggi su Caffeinamagazine.it La sera del 2 aprile si è consumata una tragediale sulla Statale 172, nel tratto tra Turi e Putignano, in provincia di Bari. A perdere la vita è stataChiarappa, 32, soccorritrice del 118, travolta mentre era in sella alla sua moto, una Suzuki SV 650. Per la sua morte è attualmente indagato un sacerdote del territorio, accusato di omicidiole e omissione di soccorso.Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato proprio il prete alla guida dell’auto che ha impattato con la moto di, per poi allontanarsi senza prestare aiuto. L’uomo è stato già interrogato dal pubblico ministero, ma la sua versione dovrà ora essere verificata alla luce delle prove raccolte, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’incidente.

Fabiana Chiarappa uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato e indagato un prete: «Non si è ferm. Morta in incidente, prete indagato: l'avrebbe travolta senza fermarsi. Bari, morte Fabiana Chiarappa: fermato prete alla guida dell’auto pirata. Fabiana Chiarappa, la rugbista e operatrice del 118 morta nello schianto in moto. Perde il controllo della moto in curva, Fabiana Chiarappa muore a 32 anni. Era soccorritrice del 118. Incidente in moto, Fabiana Chiarappa muore a 32 anni: «Devastati dal dolore». La passione per il rugby e il vo. Ne parlano su altre fonti

Fabiana Chiarappa uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato e indagato un prete: «Non si è fermato dopo l'incidente» - Un prete della provincia di Bari è indagato per la morte di Fabiana Chiarappa, la 32enne soccorritrice del 118 morta la sera del 2 ... (msn.com)

Fabiana Chiarappa, chi era la rugbista e operatrice del 118 morta nello schianto a Bari: aveva 32 anni - Fabiana Chiarappa Ci sarebbe un primo indagato per la morte di Fabiana Chiarappa, la soccorritrice 33enne del 118 deceduta nella serata di martedì scorso sulla statale 172 tra Turi e… Leggi ... (informazione.it)

Incidente in moto, Fabiana Chiarappa muore a 32 anni: «Devastati dal dolore». La passione per il rugby e il volontariato - Tragedia nel Barese. Una donna di 32 anni, Fabiana Chiarappa, è morta ieri sera in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi e Putignano. La vittima era in sella a una moto di ... (msn.com)