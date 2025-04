Inter-news.it - Carlos Augusto, ruolo inedito in Parma-Inter? Inzaghi gestisce le forze!

Leggi su Inter-news.it

Simonepotrebbe stupire nel corso dicon una novità di campo: ecco ilchesarebbe pronto ad occupare domani.SOLUZIONE – Mancano poco più di ventiquattro ore a una nuova sfida per la squadra di Simone. Con pochissimo tempo a disposizione per rifiatare, dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, e con il prossimo impegno di Champions League già ben fissato in testa, i nerazzurri si preparano adi domani pomeriggio. L’emergenza sulle fasce, che nelle ultime settimane aveva preoccupato e limitato l’allenatore piacentino, fortunatamente sembra essere rientrata. Tuttavia, gli infortuni in casa nerazzurra non mancano e penalizzano ancora quel settore del campo. Denzel Dumfries, infatti, è ancora fuori dalla disponibilità di, che purtroppo dovrà fare a meno di lui per ancora qualche tempo.