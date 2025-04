Rutte | Dazi non violano trattato Nato

Dazi da parte degli Stati Uniti a gran parte dei paesi della Nato non viola il trattato istitutivo dell'Alleanza. Questo il principio affermato dal Segretario generale della Nato Mark Rutte. "Non credo che ciò sia in contrasto con l'articolo 2 del trattato di Washington" e "il mio ruolo è focalizzato sulla difesa del territorio della Nato, ecco perché non commento il tema dei Dazi". "Il percorso dell'Ucraina nella Nato è irreversibile" afferma Rutte, ma "non è parte di un accordo di pace". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.18 L'imposizione deida parte degli Stati Uniti a gran parte dei paesi dellanon viola ilistitutivo dell'Alleanza. Questo il principio affermato dal Segretario generale dellaMark. "Non credo che ciò sia in contrasto con l'articolo 2 deldi Washington" e "il mio ruolo è focalizzato sulla difesa del territorio della, ecco perché non commento il tema dei". "Il percorso dell'Ucraina nellaè irreversibile" afferma, ma "non è parte di un accordo di pace".

