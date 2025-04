Ilgiorno.it - Fuorisalone, Palazzo Lombardia protagonista con Oasi Life Experience

Milano, 4 aprile 2025 – Il conto alla rovescia è terminato. Piazza Città die ildella Regione, da lunedì 7 aprile, diventeranno punto nevralgico del ‘’ della Design Week. “Una tappa da non perdere – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – per tutti coloro che, la prossima settimana, vorranno apprezzare una proposta interessante in un contesto davvero unico. La piazza coperta più grande d’Europa, infatti, metterà in risalto il meglio del design e dell'artigianato italiano, con la possibilità di ammirare la città dal Belvedere del 39° piano, con una prospettiva unica e inimitabile”. Salone del Mobile e2025: date, biglietti e distretti del design In occasione della Design Week, Regioneoffrirà, dunque, una vetrina istituzionale dedicata alle eccellenze del made in Italy attraverso ‘’, area ideata e prodotta da Letizia Fontanelli con la direzione artistica di Adriana Lohmann.