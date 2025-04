It.insideover.com - Marta Havryshko: “Bisogna parlare dell’estrema destra in Ucraina ora e non dopo la guerra”

Lviv, città dell’Ovest ucraino, con le sue eleganti architetture asburgiche e i suoi caffè alla moda, è diventata negli ultimi anni un simbolo dell’ultranazionalismo europeo. Tra le sue strade si incrociano reduci di, bandiere con simbologie paramilitari e un merchandising che celebra figure controverse della storia. Ma come si è arrivati a questa fusione tra estremismo die il mainstream culturale del Paese? E in che modo lain corso ha amplificato questo fenomeno?Ne abbiamo parlato con Martha Havryshko, storicaspecializzata in violenza di genere nei conflitti e nella costruzione della memoria nazionale. Insegna alla Clark University del Massachussetts, e in questo momento è vista come il fumo negli occhi da parte degli antirussi più massimalisti.Azov e la glorificazioneIl battaglione Azov è uno dei gruppi più discussi dellaa livello globale Se da un lato è stato celebrato per la sua resistenza contro l’invasione russa, specialmente nelle tetre acciaierie di Azovstal nelle prime fasi del conflitto, dall’altro resta legato a simboli e ideologie suprematiste bianche, intolleranti, incapaci di immaginare un’pluralista nella cultura.