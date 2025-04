Ilfattoquotidiano.it - Quanto servirebbe un’educazione all’affettività dei ragazzi! E invece i progetti sono solo extrascolastici

Due nuovi femminicidi di giovani ragazze in queste ultime ore hanno colpito profondamente l’opinione pubblica. Perché alcuni femminicidi scuotono le nostre coscienze più di altri? Per tante ragioni: la giovane età delle due ragazze, le modalità quasi identiche, l’ambiente culturale in cui vivevano, l’università frequentata da entrambe. Ma soprattutto il movente: avevano respinto la ossessiva, assillante e prepotente intromissione nella loro vita di duechestati i loro assassini e non erano, o non erano più, legate a loro da una relazione.Dall’analisi dei femminicidi del 2024 eseguita dall’Uil risulta che le vittimein prevalenza donne adulte, in particolare nella fascia di età 31-50 anni, circa il 50%, mentre in quella fra i 21 e i 30 anni la percentuale è del 16%.Questo dato però deve essere letto pensando che la maggior parte dei femminicidi avviene o all’interno di una convivenza, durata magari parecchi anni con episodi, a volte gravi, di violenza, o dopo una separazione non accettata dal partner, quindi con dinamiche e situazioni molto diverse rispetto ai femminicidi di giovani donne.