Signorini piglia tutto | doppia conferma al Grande Fratello e zittisce il web

Malelingue spazzate via e Mediaset che radla fiducia. Alfonso resta al timone del reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Altro che flop!Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Alfonsoresta ben saldo al timone del. Altro che sostituzione, ridimensionamento o “pausa di riflessione”: Mediaset rilancia e lonon per una, ma per due stagioni consecutive – 2025/26 e 2026/27.Una notizia che sa di consacrazione definitiva per il conduttore, che ha saputo trasformare uno dei format più longevi della TV italiana in un fenomeno social e televisivo che continua a far parlare di sé.Le edizioni recenti, infatti, nonostante qualche scossone mediatico e i consueti giudizi spietati del web, hanno portato a casa risultati che parlano chiaro: share solidi, dibattito acceso e una community (non sempre tenera) che non smette di commentare ogni dinamica h24.