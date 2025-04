Lettera43.it - Così i dazi di Trump mettono Meloni all’angolo

Giorgiacerca di minimizzare. Davanti alla raffica diannunciati da Donald– fino al 20 per cento per beni europei, incluse le auto – la premier ha timidamente bocciato la scure Usa («Penso che la scelta degli Stati Uniti sia sbagliata, non favorisce né l’economia europea né quella americana», ha commentato), invitando a non «alimentare l’allarmismo». L’allarmismo, però, non è frutto della stampa. Basta guardare la reazione immediata delle Borse. Wall Street, alla riapertura dopo la conferenza stampa show del presidente, ha bruciato 2 mila miliardi di dollari. A Piazza Affari, invece, l’indice FtseMib venerdì ha toccato una flessione di oltre il 7,5 per cento, come l’11 settembre 2001. Senza contare poi le ripercussioni sul Made in Italy. Con il nostro Pil destinato a contrarsi di circa lo 0,4 per cento, in media con il resto dell’Ue.